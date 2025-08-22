Por onde anda Baiano, ex-lateral de Santos e Palmeiras?
Baiano hoje é treinador nas categorias de base do Red Bull Bragantino.
Dermival de Almeida Lima, conhecido no futebol como Baiano, nasceu em 28 de junho de 1978, em Capim Grosso (BA). Antes de brilhar nos gramados, teve uma infância simples, trabalhando como vendedor e camelô. Aos 15 anos, decidiu tentar a sorte em Santos, onde ingressou nas categorias de base do Peixe em 1993. O Lance! te conta por onde anda Baiano.
Rápido, forte e versátil, começou como volante, mas logo foi deslocado para a lateral direita, posição onde se destacaria. Em 1994, conquistou o Campeonato Paulista juvenil, e em 1996 estreou no profissional sob o comando de Candinho.
No Santos, Baiano viveu anos de protagonismo: foi campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1997 e da Copa Conmebol de 1998, além de chegar a disputar 64 jogos em 1997, um número impressionante para a época. Ao todo, fez 161 partidas e marcou seis gols pelo clube.
Passagens no Brasil e no exterior
Em 1999, foi emprestado à Matonense e ao Vitória, onde brilhou no Campeonato Brasileiro, ajudando a equipe baiana a chegar às semifinais. Em 2000, foi negociado com o Las Palmas, da Espanha, mas não se adaptou e voltou ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro.
Em 2003, Baiano foi contratado pelo Palmeiras para a disputa da Série B. Herdou a camisa 2 e foi peça fundamental na campanha do título e retorno à elite. As boas atuações o levaram ao Boca Juniors em 2005, onde conquistou a Copa Sul-Americana, a Recopa e o Apertura.
Apesar de ter se tornado titular rapidamente, Baiano enfrentou preconceito racial e xenofobia na Argentina, o que pesou para seu retorno ao Brasil. Depois disso, jogou no Rubin Kazan (Rússia), Náutico, Fortaleza, Vasco, Atlético Nacional (Colômbia), Guarani e Paulista, além de outros clubes brasileiros de menor expressão.
Fim de carreira e títulos importantes
Baiano teve uma carreira extensa, atuando por mais de 20 clubes. Entre suas conquistas, estão títulos relevantes como:
- Torneio Rio-São Paulo (1997 – Santos)
- Copa Conmebol (1998 – Santos)
- Série B (2003 – Palmeiras)
- Copa Sul-Americana, Recopa e Apertura (2005 – Boca Juniors)
- Campeonato Brasiliense (2013 – Brasiliense)
- Série C (2015 – Vila Nova)
- Campeonato Brasiliense (2015 – Gama)
- Encerrou a carreira em 2018, no Real Brasília, aos 40 anos.
Por onde anda Baiano?
Após pendurar as chuteiras, Baiano (@baiano5oficial) seguiu no futebol como treinador. Em 2019, comandou o Taboão da Serra, e em 2021 assumiu o Paulista de Jundiaí, disputando a última divisão do Campeonato Paulista.
Também trabalhou com categorias de base, dirigindo o time sub-20 do Paulista e, em 2022, tornando-se auxiliar técnico do sub-15 do Red Bull Bragantino. Baiano possui licenças A e B da CBF Academy e também é CEO de um projeto social e esportivo em Ceilândia (DF), voltado à formação de jovens atletas.
Clubes em que Baiano atuou
- Santos (1996–2000, 2007) - Primeiro clube da carreira de Baiano
- Matonense (1999)
- Vitória (1999)
- Las Palmas-ESP (2000–2003)
- Atlético Mineiro (2002)
- Palmeiras (2003–2004)
- Boca Juniors-ARG (2005–2006)
- Rubin Kazan-RUS (2006–2007)
- Náutico (2007)
- Fortaleza (2008)
- Vasco (2008)
- Atlético Nacional-COL (2009) - Baiano atuou por uma temporada na Colômbia
- Paulista (2010–2011)
- Guarani (2010)
- Red Bull Brasil (2011)
- Brasiliense (2012–2014)
- Gama (2015)
- Vila Nova (2015)
- Brasília (2016)
- Ceilândia (2016)
- Luziânia (2016)
- Real Brasília (2017–2018) - Último time da carreira de Baiano
