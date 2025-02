Destaque do Santos em campo, Brazão enaltece empate e foca em vitória contra o Corinthians

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, foi o destaque alvinegro no empate sem gols com o Novorizontino na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), ele salvou o Peixe de sair com a derrota. Após a partida, reforçou a importância do ponto conquistado diante de uma grande equipe e projetou o clássico com o Corinthians. Equipes se enfrentam na quarta-feira.

- É um grande momento aqui no Santos, o maior clube do mundo. Glorifico ele (Deus) por me capacitar dia após dia. Queria agradecer também a minha família, a minha esposa, meus pais, meus avós, meu irmão. E eu só tenho que agradecer a Deus, é continuar trabalhando. Infelizmente o resultado que gostaríamos não veio, que eram os três pontos. Mas é uma grande equipe o Novorizontino, é um ponto que soma e, se Deus quiser, vamos no próximo jogo conseguir a vitória - iniciou.

Gabriel Brazão em ação pelo Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Tem dois treinamentos antes do clássico, temos que trabalhar nesses dois dias, corrigir os erros, a gente poder qualificar ainda mais as nossas, vamos dizer, o que a gente tem feito de bom. E para o clássico em busca da vitória, em busca dos três pontos - completou.

Como foi o jogo

Apesar do entusiasmo pelo Santos de Neymar, o Novorizontino foi predominante em campo no início do confronto. Foram pelo menos quatro chegadas de perigo do time da casa até os 20 minutos do primeiro tempo. Muito marcado, o camisa 10 do Peixe encontrou dificuldades para armar as jogadas, precisando ir buscar a bola no meio do campo, sempre com um marcador (ou mais) na cola. A melhor chance do Alvinegro Praiano foi aos 22', quando Guilherme, após jogada de Tiquinho Soares e Soteldo, viu Neymar dentro da área, mas o companheiro não chegou na bola.

O Novorizontino, por sua vez, teve a melhor oportunidade aos 27 minutos. Pablo Dyego recebe a bola de costas para o gol e deu um voleio. Brazão, no entanto, impediu o tento, que seria em "nível Puskás".

A equipe mandante voltou do intervalo na mesma pegada da etapa inicial, levando perigo ao gol de Brazão logo nos primeiros minutos. A resposta do Peixe foi aos 13', quando João Schmidt obrigou Airton a fazer grande defesa.

Apesar da expectatitva por Neymar, que jogou até os 29 minutos do segundo tempo (substituído por Gabriel Bontempo), o goleiro Gabriel Brazão foi o grande destaque do Santos. Afinal, se não fosse ele, o Peixe terminaria a partida com a derrota.