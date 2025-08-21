O que está em jogo para o Santos no duelo diante do Bahia?

O Santos enfrenta o Bahia neste domingo (24) em busca de reação no Campeonato Brasileiro, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, pela última rodada da competição.

A derrota resultou na demissão do técnico Cléber Xavier. Para o lugar dele, o clube fechou a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, que deve ser anunciado em breve. A tendência é que ele faça sua estreia apenas no dia 31 de agosto, contra o Fluminense, na Vila Belmiro.

Com o tropeço, o Peixe estacionou na tabela e ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos conquistados, apenas dois a mais que a zona de rebaixamento.

Na última quarta-feira (20), em partida atrasada do Brasileirão, o Vasco perdeu por 2 a 0 para o Juventude, fora de casa. O resultado acabou beneficiando o Santos, já que, em caso de vitória, o Cruz-Maltino teria ultrapassado a equipe alvinegra na classificação.

Santos e Bahia empataram por 2 a 2 no primeiro turno do Brasileirão, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O Santos será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi no duelo contra o Bahia, neste domingo (24), na Arena Fonte Nova. Apesar da demissão do técnico Cléber Xavier, a comissão permanente do clube segue com Bachi, o auxiliar Vinicius Marques e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Outra atração da partida será a presença do goleiro Gabriel Brazão, que será observado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O camisa 1 do Peixe está na pré-lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado de Neymar. O atacante, no entanto, não poderá atuar porque cumpre suspensão.

De acordo com a CBF, todas as partidas do Campeonato Brasileiro são monitoradas e analisadas pelo Departamento de Seleções dentro de critérios técnicos estabelecidos.

Na última semana, o preparador físico da Seleção, Cristiano Nunes, também visitou o CT Rei Pelé, em Santos, para observar a rotina de treinamentos da equipe.