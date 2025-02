Decisão de jogador do Santos repercute: ‘Inacreditável não ter tocado no Neymar’

Após reestrear pelo Santos contra o Botafogo-SP, Neymar foi titular no jogo deste domingo (9), contra o Novorizontino, pelo Paulistão. No primeiro tempo do jogo, torcedores do Peixe criticaram o meia Diego Pituca por não ter tocado para o camisa 10 em um lance de ataque.

A jogada aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Pituca entrou na área sozinho. Neymar se apresentou do lado do meia, que preferiu chutar para o gol e desperdiçou a chance de abrir o placar. O camisa 10 lamentou o lance após a defesa do goleiro do Novorizontino.

