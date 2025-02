Tiquinho exalta o Santos e comemora atuação contra o Noroeste

O Santos conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Noroeste na Vila Belmiro nesta quarta-feira (19), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante Tiquinho Soares foi um dos destaques da partida, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Após o jogo, ele elogiou o desempenho coletivo da equipe.

➡️ Guilherme, Tiquinho e Thaciano marcam na vitória do Santos

— Primeiro, muito feliz pela vitória, pelo meu gol também. Acho que a equipe fez um jogo seguro, a equipe adversária, com todo respeito, não nos feriu de nenhuma forma. A gente fez o que o nosso mister pediu, acho que foi um grande jogo, todo mundo de parabéns, agora é descansar — disse o centroavante do Peixe.

O Peixe retorna ao gramado no domingo, quando enfrenta a Inter de Limeira na última rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho.

— Estou feliz demais, cara. Feliz demais, estava sem fazer gol, o que é difícil para um centroavante. Feliz pela minha atuação. Mas principalmente pela atuação da equipe, que fez o mando em casa. Agradeço o apoio da torcida que compareceu, nos ajudou. Seguimos firmes — completou o camisa 9 do Santos.

Com esse resultado, o Alvinegro Praiano mantém a liderança do Grupo B, somando 15 pontos, três a mais que o Guarani, que ocupa a segunda posição após um empate. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam o grupo, ambos com 11 pontos. Os dois times entram em campo nesta quinta-feira, e, caso percam, garantem a classificação do Santos para a próxima fase.

