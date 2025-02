Oficial! Neymar será presidente de time na Kings League Brasil

Neymar Jr. foi nomeado presidente da Fúria, equipe da Kings League, competição de futebol society, nesta quarta-feira (19). A liga, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, é conhecida por suas regras inovadoras e foco no entretenimento. Aliás, com a função no clube, o atual camisa 10 do Santos poderá participar de forma ativa das partidas.

Determinada possibilidade existe por conta de uma regra da competição, que prevê um pênalti cobrado pelos presidentes no meio das partidas. A participação de Neymar será restrita a momentos de folga do jogador no clube paulista.

O anúncio oficial aconteceu através do perfil da Fúria. O clube, famoso no meio do E-Sports, realizou um vídeo para revelar a supresa. No registro, o camisa 10 do Santos aparece ao lado de Cris Guedes, amigo pessoal do atleta. Ele é o segundo presidente da equipe. Além disso, a instituição também anunciou alguns jogadores e embaixadores. Veja abaixo:

O que é a Kings League?

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

As regras do torneio incluem partidas de dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, e a introdução de jogadores adicionais a cada minuto.

"Armas secretas" podem ser utilizadas pelos treinadores para influenciar o jogo, e os presidentes dos times, muitos dos quais são figuras renomadas ou influenciadores digitais, têm a oportunidade de entrar em campo para cobrar pênaltis.

A competição brasileira está prevista para acontecer entre os meses de março e abril. Ainda não há um dia específico para o início do torneio. As transmissões da partida serão realizadas de forma virtual, sendo o canal Pod Pah, do YouTube, um dos veículos confirmados com o direito de transmissão. Além de Neymar outros astros do campo, como Kaká, e influenciadores também irão participar do torneio.