Em sete jogos no comando do Santos, Turra teve somente uma vitória, diante do Goiás, por 4 a 3, na Vila Belmiro. Ainda foram mais três empates (Blooming, Botafogo e Athletico), e três derrotas (Cuiabá, São Paulo e Fluminense). A sua situação já era praticamente insustentável depois do empate diante do Furacão.