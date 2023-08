Outro motivo que gera discussão, ainda que menor, sobre a possível demissão de Paulo Turra é o pagamento de multa salarial. O acordo é que, em caso de desligamento, o Alvinegro teria que pagar o valor equivalente a três salários do profissional, o que daria em torno de R$ 1 a 1,2 milhão. Recentemente, o Santos precisou pagar a multa rescisória para demitir Odair Hellmann. Houve um acordo para a redução da quantia integral prevista, mas não a isenção total do compromisso. Já com Paulo Roberto Falcão, ex-coordenador esportivo, que pediu demissão na última quinta-feira (3), houve um consenso para que o pagamento da verba rescisória prevista não precisasse ser feito, já que também havia insatisfação da diretoria em relação ao trabalho do profissional. O desligamento de Falcão aconteceu no mesmo dia em que ele foi denunciado por importunação sexual por uma funcionária do apart hotel em que ele vivia desde que havia chegado à Baixada Santista, no fim do ano passado.