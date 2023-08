CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> QUAL É A MÚSICA? Perguntou o Athletico-PR. E o centroavante Pablo respondeu com aquela da banda 'O Rappa': 'Eu quero ver gol'. Para isso, o Furacão deu a bola para o Santos jogar durante todo o primeiro tempo e marcou alta a saída de bola adversário. Aos 29 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu certo. Bruno Zapeli pressionou e ganhou de Rodrigo Fernández, serviu Fernandinho, que deu uma assistência açucarada para o atacante do clube paranaense guardar.



> ACELERA E CRUZA... No segundo tempo, o Santos deixou de rodar bola, rondar a área adversária e acelerou mais o seu jogo. Porém, a falta de criatividade seguiu gigante. Reflexo disso foi o excesso de cruzamentos. Foram 26, sendo apenas um correto.



> AMÉM, VAR! Quando o jogo parecia perdido para o Santos, uma bola que foi colocada na área pegou no braço do zagueiro Thiago Heleno, do Furacão. O árbitro mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento não marcou o pênalti no primeiro momento, mas, após ser orientado pelos árbitros de vídeo, viu o lance no monitor e optou por marcar a infração. Marcos Leonardo bateu e converteu a cobrança.



> !PEIXE PRESSIONA NO FIM! Após o gol santista, o clube praiano foi para cima do Furacão e, no último lance, voltou a ir às redes, com Julio Furch, que marcaria pela primeira vez com a camisa santista. Porém, a arbitragem marcou, no campo, impedimento de forma acertada.



> PENDURADOS CAIRAM... o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima, e o atacante Mendoza receberam cartão amarelo contra o Furacão, estavam pendurados e não jogarão o próximo compromisso santista, contra o Fortaleza, no próximo domingo (13).