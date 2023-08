O Santos conseguiu um empate contra o Athletico por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não conseguiu assustar a defesa do rival e acabou sofrendo o gol de Pablo após um erro de saída de bola. Marcos Leonardo, de pênalti, garantiu o empate nos acréscimos. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima!