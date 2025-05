O Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), o Peixe derrotou o Vitória por 1 a 0, encerrando uma sequência de oito jogos (somando todas competições) sem triunfos. O jogo teve um sabor especial para o atacante Guilherme, que voltou a marcar depois de um período sem balançar as redes.

O camisa 11 não marcava desde 19 de fevereiro, ainda no Paulistão, quando terminou como artilheiro do campeonato, com 10 gols. Durante o intervalo da partida, Guilherme revelou que passou por momentos difíceis e dividiu a alegria com companheiros e funcionários do clube.

Nos bastidores divulgados pelo clube nas redes sociais, já no vestiário, Neymar comemorou com Guilherme o gol marcado.

— Eu falei para você, caralh*. Eu falei para você, porr* — disse Neymar.

O resultado encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer — foram quatro empates e três derrotas no período. Apesar do alívio, o time ainda permanece na zona de rebaixamento, com apenas 26% de aproveitamento na competição.

— A importância de saber sofrer. Óbvio que a gente não vai querer sofrer desse jeito que a gente sofreu hoje. Temos muitas coisas a melhorar, mas hoje foi um passo que a gente conseguiu dar para frente. Não vai ser fácil. Todos os jogos para a gente vão ser assim, sofridos. Só que, se a gente melhorar o nosso comportamento dentro de campo, ajudando nosso companheiro de todas as formas, marcando, se apresentando para jogar, os jogos vão se tornar mais fáceis, porque a gente tem qualidade para isso — completou.

Santos venceu o Vitória por 1 a 0 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Sequência do Santos na temporada

Pelo Brasileirão, o Santos só volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h, quando encara o Botafogo, na Vila Belmiro. Antes, enfrenta o RB Leipzig, em amistoso na cidade de Bragança Paulista. A bola rola às 19h desta quarta-feira (28).