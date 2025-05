Santos impulsiona sócios com jogo no Allianz, apesar da zona de rebaixamento

Depois do jogo disputado no Allianz Parque contra o Ceará, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos registrou mais de 1.200 novos associados.

continua após a publicidade

Com o aumento da procura, o programa Sócio Rei alcançou 71.400 membros, distribuídos entre diferentes categorias de planos. No primeiro jogo como mandante na temporada, o Peixe levou 35.240 pagantes ao estádio, estabelecendo o recorde de público do Allianz Parque na competição.

Na ocasião, o Santos empatou em 0 a 0 com o Vozão e agravou ainda mais a crise dentro de campo. O time deixou o gramado sob vaias. Inicialmente, a partida seria realizada no Estádio do Pacaembu, mas problemas com o vencimento do alvará impediram a utilização do local.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Torcida do Santos comparece ao Allianz Parque no primeiro jogo como mandante na capital paulista nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O maior público da temporada na Vila Belmiro foi na reestreia de Neymar com a camisa 10, no dia 5 de fevereiro, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, 15.377 torcedores estiveram presentes. Já a maior renda foi registrada nas quartas de final do estadual, contra o Red Bull Bragantino, com um total de R$ 1.127.732,50.

O presidente Marcelo Teixeira prometeu contemplar os torcedores da capital paulista durante sua gestão. No ano passado, o time atuou duas vezes em estádios de rivais: no Morumbi e na Neo Química Arena, ambos com recorde de público.

continua após a publicidade

Efeito Neymar:

Em fevereiro deste ano, após o anúncio oficial do retorno de Neymar Jr., o Santos saltou de 45 mil para aproximadamente 70 mil associados.

O crescimento foi impulsionado pela volta do craque, mas o clube já vinha, desde 2024, trabalhando no aperfeiçoamento do programa Sócio Rei.

-A ampliação do quadro de sócios é uma meta estratégica da nossa gestão. Trabalhamos desde o início de 2024 para tornar o programa mais atrativo e eficiente. Nosso objetivo é aproximar ainda mais o torcedor do clube - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Mesmo na Série B e com apenas duas competições no calendário, o Santos registrou em 2024 o melhor desempenho da história do Sócio Rei. Segundo o relatório anual do programa, o clube faturou R$ 20,9 milhões na temporada, um crescimento de 42% em relação a 2023, quando arrecadou R$ 14,5 milhões. A atual gestão implantou melhorias no programa e, já no primeiro ano, colheu resultados significativos.

O próximo passo é dar visibilidade internacional para o clube da Baixada Santista. Na próxima quarta-feira (28), o Peixe encara o RB Leipzig em amistoso, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques.

-Este amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita. A presença de Neymar Jr. colabora ainda mais para este movimento e abre portas para iniciativas extracampo que fortalecem a nossa marca - concluiu o presidente Marcelo Teixeira.