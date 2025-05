Destaque do Santos, Gabriel Brazão é o goleiro com mais defesas no mundo

Um dos jogadores preferidos da torcida do Santos, o goleiro Gabriel Brazão é, segundo dados do Sofascore, o arqueiro com mais defesas no mundo.

continua após a publicidade

Líder do elenco do Peixe ao lado de Neymar, o jogador assumiu a titularidade após uma lesão de João Paulo, em julho de 2024, durante um jogo contra o América-MG, pela Série B.

Desde então, Brazão não saiu mais do time titular. Na atual temporada, soma 26 jogos pelo Santos e só atuou na partida contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, devido a um quadro de lombalgia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão defense pênaldi no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Nesta temporada, Gabriel Brazão tem sido um dos poucos jogadores do Santos que nunca foram vaiados pela torcida. Mesmo diante de um momento complicado, com eliminações na semifinal do Campeonato Paulista e, mais recentemente, na Copa do Brasil, além da vice-lanterna no Brasileirão, o goleiro segue em alta no mercado do futebol brasileiro e também no exterior.

Brazão acumula 94 defesas no ano, liderando o ranking mundial. Em seguida aparecem Yehvann Diouf, do Reims (FRA), com 92 defesas, e Nahuel Guzmán, do Tigres (MEX), com 89. João Ricardo, do Fortaleza, ocupa a quarta posição, com 87 defesas.

continua após a publicidade

➡️ Em exclusiva ao Lance!, CEO do Leipzig projeta amistoso contra o Santos e elogia Neymar

Números de Gabriel Brazão:

26 jogos

28 gols sofridos

7 jogos sem sofrer gols

94 defesas

52 defesas em chutes na área

2 pênaltis defendidos

17 socos

31 cortes

70% acerto no passe

34% acerto no passe longo

0 erros defensivos graves

Nota Sofascore 7.28