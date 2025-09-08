menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos divulga a programação da semana para retomada do Campeonato Brasileiro

Santos terá mais uma semana livre para treinos sob o comando de Vojvoda

Neymar é dúvida para o duelo entre o Santos e o Atlético-MG. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar é dúvida para o duelo entre o Santos e o Atlético-MG. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
14:22
  • Mais Notícias

O Santos retomou as atividades nesta segunda-feira (8), após um dia de folga. Pela terceira semana consecutiva, o time terá a semana livre para treinos sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Anunciado no dia 22 de agosto, o treinador argentino estreou no dia 31 do mesmo mês, quando o Peixe empatou por 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro.

No próximo domingo (14), o Alvinegro Praiano volta a campo às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV. Será a primeira partida de Vojvoda fora de casa à frente da equipe.

Neymar é dúvida para o confronto por conta do gramado sintético do estádio. O camisa 10 já declarou publicamente que não gosta de atuar nesse tipo de superfície, chegando a classificá-la como “praticamente impossível” para jogar futebol. Rollheiser, por sua vez, é desfalque confirmado por suspensão.

A boa notícia para a torcida é a possível volta de João Basso. Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o zagueiro treina normalmente com o elenco e pode reforçar a equipe.

Neymar treina com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treina com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda de treinos:

Terça-feira (9)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (10)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (11)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (13)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem a Belo Horizonte.

Domingo (14)
Atlético (MG) x Santos FC - 16h - Arena MRV.

