Santos divulga a programação da semana para retomada do Campeonato Brasileiro
Santos terá mais uma semana livre para treinos sob o comando de Vojvoda
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos retomou as atividades nesta segunda-feira (8), após um dia de folga. Pela terceira semana consecutiva, o time terá a semana livre para treinos sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Zé Ivaldo retorna aos jogos, mas mudanças no elenco do Santos não asseguram sequência
Santos
Jornal espanhol repercute possível ausência de Neymar de jogos do Santos: ‘Motivo inusitado’
Futebol Internacional
Tiquinho x Lautaro: quais são as diferenças das opções de ataque do Santos?
Santos
Anunciado no dia 22 de agosto, o treinador argentino estreou no dia 31 do mesmo mês, quando o Peixe empatou por 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro.
No próximo domingo (14), o Alvinegro Praiano volta a campo às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV. Será a primeira partida de Vojvoda fora de casa à frente da equipe.
Neymar é dúvida para o confronto por conta do gramado sintético do estádio. O camisa 10 já declarou publicamente que não gosta de atuar nesse tipo de superfície, chegando a classificá-la como “praticamente impossível” para jogar futebol. Rollheiser, por sua vez, é desfalque confirmado por suspensão.
A boa notícia para a torcida é a possível volta de João Basso. Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o zagueiro treina normalmente com o elenco e pode reforçar a equipe.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Agenda de treinos:
Terça-feira (9)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (10)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (11)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (13)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem a Belo Horizonte.
Domingo (14)
Atlético (MG) x Santos FC - 16h - Arena MRV.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias