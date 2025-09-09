Primeiro jogador estrangeiro do Santos; veja quem foi e o ano

A primeira partida oficial ocorreu em 15 de setembro de 1912, contra o Grace.

O Santos Futebol Clube foi fundado em 14 de abril de 1912, no litoral paulista, como resposta ao desejo de jovens esportistas locais em ter uma equipe que representasse a cidade em competições de futebol. Até então, Santos era uma cidade ligada ao porto e às atividades marítimas, mas o futebol já se espalhava como uma febre por todo o Brasil, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Santos.

Poucos meses após sua fundação, o clube realizou sua primeira partida oficial em 15 de setembro de 1912, contra o Grace, equipe paulistana. Esse jogo marcou a estreia do time alvinegro e também revelou a presença do francês Julien Jacques Fauvel, reconhecido como o primeiro estrangeiro da história do Santos e, ao mesmo tempo, o primeiro goleiro oficial do clube.

Quem foi Julien Jacques Fauvel, o primeiro jogador estrangeiro do Santos

Julien Jacques Fauvel nasceu na França e chegou ao Brasil no início do século XX. Seu nome é lembrado nos registros históricos do Santos como o pioneiro estrangeiro do time, alguém que, ao lado dos fundadores, ajudou a construir os primeiros capítulos da história alvinegra.

Fauvel era goleiro, posição que exige responsabilidade e liderança, especialmente em um time que estreava diante de rivais já mais experientes. Estar debaixo das traves naquele primeiro jogo simbolizava confiança e marcava de forma definitiva sua posição na memória do clube. Sua trajetória pode não ter sido longa ou cheia de títulos, mas o simples fato de ter sido o primeiro estrangeiro do Santos o eterniza como figura fundamental na construção da identidade santista.

A estreia contra o Grace

O jogo contra o Grace em 1912 terminou com derrota para o Santos, mas é considerado um marco histórico. O clube estreava oficialmente, vestindo as cores que se tornariam imortais, e colocava em campo o francês Fauvel no gol.

Essa partida é lembrada não apenas pelo placar, mas pela composição do elenco, que já mostrava a diversidade cultural presente no clube desde sua fundação. Fauvel, como francês em uma equipe brasileira, simbolizava essa abertura e representava o caráter cosmopolita de uma cidade portuária como Santos, acostumada a receber estrangeiros de diferentes partes do mundo.

O simbolismo da presença de Fauvel

A escolha de Fauvel como goleiro do primeiro jogo tem um peso especial. Em uma época em que a maioria dos jogadores eram brasileiros descendentes de imigrantes europeus, a presença de um francês se destacava. Ele se tornou um ponto de ligação entre a tradição europeia do futebol e o Brasil que ainda consolidava sua própria identidade no esporte.

Ser o primeiro estrangeiro do Santos significava mais do que vestir a camisa: era abrir caminho para uma trajetória que, décadas mais tarde, transformaria o clube em um dos mais conhecidos do mundo. Fauvel não podia prever, mas sua atuação de 1912 seria lembrada como o embrião de uma história internacional.

O legado de Julien Jacques Fauvel no Santos

O nome de Julien Jacques Fauvel permanece nos registros oficiais do clube e em pesquisas históricas sobre o Santos. Ele pode não ter se tornado um ídolo popular como outros jogadores que surgiriam mais tarde, mas sua condição de pioneiro não pode ser apagada.

A herança de Fauvel é a do primeiro estrangeiro que acreditou no projeto santista, a primeira figura internacional a confiar no clube que se formava. Ele é lembrado como parte inseparável da fundação esportiva do Santos, e cada menção à estreia de 1912 reforça o valor de seu papel histórico.