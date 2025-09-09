Santos terá retorno importante no duelo diante do Atlético-MG pela retomada do Brasileirão
Santos encara o Atlético-MG no próximo domingo (14)
O Santos terá pela terceira semana consecutiva um período livre para treinos, visando o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A presença de Neymar ainda é incerta. Embora treine normalmente com o elenco, o atacante já declarou publicamente que é contrário a partidas em gramados sintéticos, como o do estádio do Galo.
Rollheiser é desfalque confirmado, pois está suspenso. Já Willian Arão pode voltar a ser relacionado após se recuperar de problemas físicos e de um edema muscular na panturrilha direita.
Segundo o diretor executivo Alexandre Mattos, o volante poderia ter retornado no empate contra o Fluminense, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu segurá-lo para uma recuperação completa.
Arão atuou pela última vez em 16 de julho, na vitória sobre o Flamengo, e ficou fora das sete partidas seguintes.
Os novos reforços também devem estar à disposição de Vojvoda: os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz.
Alexis e Tomás Rincón estão servindo as Seleções do Paraguai e da Venezuela nesta Data Fifa.
Retorno:
O zagueiro João Basso sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa no duelo contra o Juventude, no dia 4 de agosto, no Morumbis. Na ocasião, o Peixe venceu o duelo por 3 a 1. Ele já voltou a treinar com o grupo.
João Basso:
34 jogos (31 titular)
3 gols
1 assistência
82% acerto no passe
40% acerto no passe longo
59% eficiência nos duelos aéreos
2.8 bolas recuperadas por jogo
3.6 cortes por jogo
1.1 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
226 ações defensivas totais
1.1 faltas por jogo
1 gol contra
Nota Sofascore 6.80
Retrospecto geral:
SANTOS X ATLÉTICO-MG
81 jogos
28 vitórias do Santos
20 empates
33 vitórias do Atlético-MG
110 gols do Santos (1.4 por jogo)
118 gols do Atlético-MG (1.5 por jogo)
43% de aproveitamento do Santos
49% de aproveitamento do Atlético-MG
