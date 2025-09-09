Santos terá retorno importante no duelo diante do Atlético-MG pela retomada do Brasileirão

O Santos terá pela terceira semana consecutiva um período livre para treinos, visando o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A presença de Neymar ainda é incerta. Embora treine normalmente com o elenco, o atacante já declarou publicamente que é contrário a partidas em gramados sintéticos, como o do estádio do Galo.

Rollheiser é desfalque confirmado, pois está suspenso. Já Willian Arão pode voltar a ser relacionado após se recuperar de problemas físicos e de um edema muscular na panturrilha direita.

continua após a publicidade

Segundo o diretor executivo Alexandre Mattos, o volante poderia ter retornado no empate contra o Fluminense, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu segurá-lo para uma recuperação completa.

Arão atuou pela última vez em 16 de julho, na vitória sobre o Flamengo, e ficou fora das sete partidas seguintes.

Os novos reforços também devem estar à disposição de Vojvoda: os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz.

continua após a publicidade

Alexis e Tomás Rincón estão servindo as Seleções do Paraguai e da Venezuela nesta Data Fifa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

João Basso e Neymar (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Retorno:

O zagueiro João Basso sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa no duelo contra o Juventude, no dia 4 de agosto, no Morumbis. Na ocasião, o Peixe venceu o duelo por 3 a 1. Ele já voltou a treinar com o grupo.

João Basso:

34 jogos (31 titular)

3 gols

1 assistência

82% acerto no passe

40% acerto no passe longo

59% eficiência nos duelos aéreos

2.8 bolas recuperadas por jogo

3.6 cortes por jogo

1.1 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

226 ações defensivas totais

1.1 faltas por jogo

1 gol contra

Nota Sofascore 6.80

Retrospecto geral:

SANTOS X ATLÉTICO-MG

81 jogos

28 vitórias do Santos

20 empates

33 vitórias do Atlético-MG

110 gols do Santos (1.4 por jogo)

118 gols do Atlético-MG (1.5 por jogo)

43% de aproveitamento do Santos

49% de aproveitamento do Atlético-MG