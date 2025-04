O técnico interino do Santos, César Sampaio, pode ter uma baixa importante para o duelo contra o RB Bragantino. O atacante Álvaro Barreal teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e pode ficar fora da partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, marcada pra domingo (27), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogador já havia sentido dores durante o clássico contra o São Paulo, no último final de semana, e acabou substituído aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gabriel Veron. Os exames médicos feitos pelo clube alvinegro detectaram uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e o tratamento já se iniciou.

O Peixe vive um momento complicado no Brasileirão. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o time paulista tem apenas quatro pontos e está em 18° lugar, ou seja, na zona de rebaixamento.

César Sampaio segue no comando técnico do Santos

O clube definiu que vai permanecer com César Sampaio no comando do time até o próximo domingo (27), partida contra o RB Bragantino, segundo o presidente Marcelo Teixeira.

O Santos demitiu Pedro Caixinha no dia 14 de abril e ainda não definiu um substituto. O clube sondou Luís Castro, Tite, Dorival Jr. e Jorge Sampaoli, mas as conversas não avançaram.

