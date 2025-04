César Sampaio é ‘efetivado’ até o jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino

O Santos vai permanecer com César Sampaio no comando do time até o próximo domingo (27), segundo o presidente Marcelo Teixeira. O mandatário fez a declaração durante o programa Globo Esporte desta terça-feira (22).

O Peixe demitiu Pedro Caixinha no dia 14 de abril e ainda não definiu um substituto. O clube sondou Luís Castro, Tite, Dorival Jr. e Jorge Sampaoli, mas as conversas não avançaram.

César Sampaio comanda treino do Santos, no CT Rei Pelé. Peixe encara o Red Bull Bragantino neste domingo (27), na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

— O César fez dois jogos. Uma vitória importante em casa contra o Atlético-MG, depois, no clássico, um primeiro tempo diferente e o Santos se posicionou melhor no segundo. Poderia, por justiça, sair com resultado melhor, com empate, senão a vitória, pelas oportunidades no segundo tempo. Mas a gente avalia o mercado. O mercado não é tão fácil para escolha, com as características que nós estamos pretendendo. Para continuidade do projeto, o César está efetivado durante esta semana — disse o mandatário santista em entrevista à TV Globo.

César Sampaio no Santos:

César Sampaio foi contratado no começo deste ano para ser auxiliar fixo do Alvinegro na vaga de Marcelo Fernandes. Ele comandou o time na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG e na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pelo Brasileirão.

Ele chegou ao clube para ser o líder que vai conectar as práticas e as rotinas com a identidade e o DNA do Santos. Além de contribuir com estudos e análises na gestão técnica (perfil de jogo, do atleta e da rotina no CT). Ele é o responsável pela ligação entre o profissional e as categorias de base.

O Santos encara o Red Bull Bragantino no próximo domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro.

Relembre a carreira do ex-jogador:

Indicado pelo ídolo eterno Lima, Carlos César Sampaio Campos começou a chamar a atenção em 1983, no time infantil do Santos. Aos 18 anos, teve a chance de jogar no time principal, na lateral-direita, sob o comando do técnico Julio Espinosa.

Atuou no profissional do Peixe até 1991 e em 90 ganhou a Bola de Prata por suas atuações no Campeonato Brasileiro. No total, jogou 298 partidas e marcou nove gols pelo Santos.

Também jogou pela Seleção Brasileira entre 1990 e 2000, em 49 jogos, incluindo a Copa da França em 1998, com o vice-campeonato. Faz parte do seleto grupo de seis jogadores que atuaram nos quatro grandes times de São Paulo.

Depois de pendurar as chuteiras, atuou como gerente de futebol no Palmeiras, em 2011-12, superintendente de futebol no Joinville, em 2013-15, novamente gerente de futebol no Fortaleza, em 2016-17, e passou a atuar como auxiliar-técnico na seleção brasileira, de 2019 a 2022, e depois Flamengo, entre 2023 e 2024.