Marcelo Teixeira revela quais as chances de Neymar renovar com o Santos

O atacante Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho, mas o clube segue otimista para tentar uma renovação até a Copa do Mundo do ano que vem.

Em entrevista ao programa Globo Esporte, o presidente Marcelo Teixeira comentou sobre a expectativa de um novo vínculo com o camisa 10.

-Temos uma série de vantagens com a vinda do Neymar. Estamos esperançosos. Apesar de a nova lesão, ele vem tratando, houve mudança em relação ao tratamento anterior, mudanças pontuais na questão médica que podem melhorar o retorno. Até mais cedo do que o esperado. Ele estar no Santos é o importante. Queremos que ele jogue o mais rápido possível, bem, sem novas lesões. Com o que temos conversado, há chance muito grande de fazer a renovação para ficar até a Copa do ano que vem. O projeto é de seis meses, com essa ambientação a chance de renovar era muito grande…

Neymar tem nove partidas e seis participações diretas em gols no retorno ao Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar no Santos:

A segunda passagem no time da Baixada Santista começou no dia 31 de janeiro, data da apresentação oficial em grande evento na Vila Belmiro. O craque soma nove jogos e seis participações diretas em gols.

Depois da estreia diante do Botafogo de Riberião Preto, Neymar foi aumentando a minutagem aos poucos em campo. No dia 2 de março, sentiu a lesão na coxa esquerda nas quartas de final do Paulistão diante do Red Bull Bragantino.

Ficou mais de um mês se recuperando e voltou contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro, saiu do gramado chorando após sentir uma nova lesão na coxa. O clube não divulgou o tempo de recuperação estimado, mas espera ter o ídolo à disposição em algumas semanas.

