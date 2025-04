Entenda como ‘Projeto Neymar’ determinou rumo da carreira do craque no Santos

Em podcast divulgado pelo UOL Prime, é possível compreender parte da história de Neymar com o Santos. O primeiro episódio foi lançado nesta terça-feira (22) e apurações indicaram como a imagem do atleta de ídolo foi construída em conjunto com o pai do jogador.

A apresentação é de Juca Kfouri e de Pedro Lopes. A narrativa começa explicando como um grupo de empresários e representantes do Santos buscam transformar Neymar em uma figura nacional da mesma importância do piloto Ayrton Senna, além de ajudar o pai do jogador a ser reconhecido como um empresário de sucesso.

A reunião descrita teria ocorrido em 2010, um ano antes da conquista da Libertadores pelo clube. O podcast é bem editado e ilustra os ambientes em que os personagens centrais estão envolvidos. Diálogos são reproduzidos por atores e algumas explicações do processo de pesquisa são relatadas aos ouvintes como a justificativa da importância dos entrevistados selecionados.

O 'Projeto Neymar' teve de lidar com algumas dificuldades como a competição de propostas do exterior para tirar a jovem promessa da Baixada Santista. Uma 'força tarefa' foi criada para tentar a permancência do craque até agosto de 2015 em conjunto com a NRSport, a empresa da família. Até então, a divisão do faturamento seria: 30% para o clube e 70% para a NRSports.

O podcast também retratou as crises de imagem do jogador como a discussão com Dorival Jr, os bastidores na concentração e treinos do Santos, a relação com os amigos e patrocinadores, além da paternidade e do retorno ao Peixe depois de 12 anos.

A investigação analisou 6 mil paginas de documentos dos últimos 10 anos e 15 horas de depoimentos exclusivos.

Neymar foi apresentado no Santos no dia 1 de janeiro de 2025, na Vila Belmiro. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Um plano de carreira ou de vida?

Eduardo Musa, que trabalhou com a família Neymar, afirmou que o primeiro clube interessado na compra do jogador foi o West Ham, com uma multa de 35 milhões de euros. Com a assinatura do 'Projeto Neymar', o valor subiu para 45 milhões de euros. Depois, com a renovação do contrato em 2011, subiu para 65 milhões de euros. Na sequência, o Chelsea se mostrou interessado no Menino da Vila.

O documento do 'Projeto Neymar' mostrava ídolos que eram amados e usados como inspirações para outras pessoas. A ideia era construir um jogador perfeito que se alinhava com Pelé, Guga, Senna, Maradona, Bernardinho, Michael Jordan, David Beckham e Tiger Woods. Os documentos mostravam 'o melhor e o pior' de cada um dos nomes e como Neymar deveria se comportar.

Com um 'perfil' traçado para a carreira, a gestão da imagem ficaria nas mãos da NRSports com o pai no cargo de CEO da empresa.

Neymar da Silva Santos começou a construir uma relação de poder com empresários ainda dentro do clube. Ele recebia dinheiro diretamente dos patrocinadores do uniforme. Além disso, ganharia R$ 300 mil reais por cada convocação na Copa América, Olimpíada ou Copa do Mundo e uma comissão de 10% se o filho fosse vendido para outro clube.

A segunda passagem de Neymar:

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro deste ano em um evento com muitos convidados e shows na Vila Belmiro. Ele assumiu a camisa 10 como 'O Príncipe da Vila'.

O capitão santista jogou apenas nove partidas até aqui, além de três gols e três assitências. O contrato com o Peixe é válido até o dia 30 de junho.

O pai de Neymar seguiu com a sua influência no clube e chefiou obras importantes de melhoria da infraestrutura da Vila Belmiro e no CT do profissional e base com a ajuda de parceiros. Ele também fez questão de construir um camarote no estádio para receber convidados nos jogos do Peixe.

No momento, Neymar se recupera da segunda lesão sofrida na coxa esquerda e não tem previsão de retorno aos gramados.