Apesar da eliminação do Santos para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (9), o técnico do Peixe, Pedro Caixinha, concedeu entrevista coletiva e, entre outros assuntos abordados, analisou o clássico.

- Fizemos uma grande primeira parte. No segundo tempo, depois do 2 a 1, a equipe voltou a dar uma resposta positiva. Era muito difícil chegar na área. Há de reforçar o que essa equipe tentou fazer que foi precisamente há 25 dias que chegamos com esse mesmo Corinthians em circunstâncias bem diferentes. Hoje, mostramos identidade competitiva, querendo jogar o nosso jogo. Estamos tristes, porque queríamos disputar a final. Essa equipe vai continuar a crescer. Bem como todos - disse o treinador do Santos.

Em relação à eliminação no Estadual, Caixinha citou o fato de não poder contar com o principal jogador do time, Neymar, que não tinha condições de jogo e, portanto, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos em Itaquera.

- Foram todas diferentes, não tem nada a ver. Toda a gente entrou hoje com a dinâmica do que foi o jogo contra o São Paulo. Não fomos felizes, mas todos foram a dar mais pelo Neymar que não podia jogar hoje conosco determinada e entregar a chance do Neymar estar conosco na final. Grupo unido, estou certo de que vamos sair dessa facilmente, olhar para frente e crescer como equipe sendo competitivo - completou o treinador.

Qual o próximo jogo do Santos?

A estreia do Santos no Brasileirão será no dia 30 de março, um domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco da Gama, em São Januário.