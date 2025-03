Corinthians vence o Santos com golaço de Garro e vai à final do Paulistão; vídeo

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 e se classificou para a final do Campeonato Paulista, em semifinal realizada neste domingo (9). Yuri Alberto e Rodrigo Garro fizeram os gols do Timão, enquanto Tiquinho Soares balançou as redes para o Peixe na Neo Química Arena.

O Santos não contou com Neymar entre os titulares, poupado por um desconforto na coxa esquerda. Mesmo assim, a partida foi parelha, e ambas as equipes tiveram seus momentos de domínio. O Corinthians se sobressaiu no talento de seus jogadores de ataque.

No primeiro tempo, Yuri Alberto marcou em jogada ensaiada após escanteio, foi o sexto gol do atacante contra o Santos pelo Corinthians. Com o jogo empatado, foi a vez de Garro brilhar. O argentino acertou um chute no ângulo, marcou pela primeira vez na temporada e ajudou o Timão a sair com a classificação.

Como foi o jogo?

A etapa inicial foi de altos e baixos das duas equipes, com um início positivo ao Timão, e p final totalmente santista. Os primeiros minutos foram de equilíbrio, até uma boa jogada ensaiada do Corinthians. Aos 12 minutos, Memphis tabelou com Garro após escanteio curto e cruzou na segunda trave para Yuri Alberto escorar e abrir o placar.

Em vantagem no placar, o Timão vencia a maioria das divididas, e o Santos sofria para ficar com a bola, entretanto, não conseguia transformar a posse de bola em finalizações. As melhores jogadas do Corinthians eram a partir de triangulações entre os atacantes. Memphis chegou a deixar Yuri Alberto na cara do gol, mas o centroavante não dominou e a chance foi desperdiçada.

O Santos cresceu no jogo. Após rodear a área do Timão, o Peixe teve escanteio ao seu favor aos 37 minutos. Guilherme cruzou e Tiquinho Soares completou para empatar o duelo.

O Timão marcou sem usa primeira grande chance na segunda etapa. Aos 11 minutos, Rodrigo Garro cobrou falta e Brazão fez ótima defesa. Na sequência da jogada, o Corinthians fez boa jogada pela esquerda, Angileri passou para o meio da área e o argentino finalizou no ângulo para desempatar o duelo.

A equipe santista chegou a ter mais posse de bola após o gol. O Peixe rodeou a área, mas teve dificuldades para finalizar. Por outro lado, o Timão teve boas chances para ampliar, como em chute de Memphis defendido por Brazão.

Aos 34 minutos, José Ivaldo deu um carrinho forte em Yuri Alberto para interromper um contra-ataque. A arbitragem amarelou o zagueiro, mas após analisar no VAR, expulsou o zagueiro santista. O atacante chorou muito após o lance e foi substituído por Romero.

No último minuto, Escobar deu uma pegada em José Martínez e foi expulso. Em vantagem numérica, o Corinthians administrou o resultado, não sofreu defensivamente e se classificou à final do Campeonato Paulista.

Rodrigo Garro marcou o segundo gol do Timão contra o Peixe (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O adversário do Corinthians na decisão virá do confronto entre Palmeiras e São Paulo, nesta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. As finais estão marcadas para o próximo domingo (16), e na quinta-feira (27).

Antes disso, o Timão tem compromisso pela Pré-Libertadores. Na quarta-feira (12), o Timão recebe o Barcelona de Guayaquil na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Fase Preliminar 3. O clube alvinegro precisa reverter uma desvantagem de três gols para participar da fase de grupos.

A estreia do Santos no Brasileirão será no dia 30 de março, um domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco da Gama, em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 SANTOS

Jogo único - Semifinal do Campeonato Paulista

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gols: Yuri Alberto (12'/1ºT) (1-0); Tiquinho Soares (38'/1º) (1-1); Rodrigo Garro (11'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Fabrizio Angileri (COR); Memphis (COR); Gil (SAN); Alex Santana (COR)

🟥 Cartão vermelho: José Ivaldo (SAN); Escobar (SAN)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); José Martínez, Raniele, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Alex Santana); Memphis e Yuri Alberto (Romero)

Santos (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Thaciano (Barreal); Soteldo (Deivid Washington), Guilherme e Tiquinho Soares

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima

🖥️VAR: Adriano de Assis Miranda