Após a eliminação do Santos para o Corinthians no Campeonato Paulista, o zagueiro Gil deixou o gramado da Neo Química Arena revoltado com a arbitragem de Matheus Delgado Candançan, na noite deste domingo (9). A vitória por 2 a 1 garantiu o time da casa na final do Estadual.

O zagueiro reclamou da expulsão de Zé Ivaldo por falta em Yuri Alberto, no segundo tempo do clássico. Aos 34 minutos, o santista deu um carrinho forte no atacante para interromper um contra-ataque. A arbitragem deu o cartão amarelo, mas após analisar no VAR, expulsou o jogador do Peixe.

Gil considerou que o lance foi muito parecido com o que ocorreu na vitória do Timão sobre o Mirassol, nas quartas de final do Estadual, quando Carrillo acertou o adversário com um carrinho e não recebeu o cartão vermelho.

- Esses clássicos desse jeito, semifinal, final, tem que trazer cara de fora para apitar, porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz não expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta para amarelo, ele deu, e depois foi lá e voltou atrás para dar o vermelho - falou o santista.

- Eu fui falar com ele (árbitro) ali agora. Tem que ter critério para apitar essa p.... Por isso os caras de fora têm que apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu foi por que mereceu, mas ele podia ter tido mais culhão para apitar o jogo certo - completou o santista.

O que vem por aí?

A estreia do Santos no Brasileirão será no dia 30 de março, um domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco da Gama, em São Januário.