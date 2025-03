‘Neymar não tinha condições de jogo’, diz Caixinha após eliminação do Santos

Sem Neymar, o Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (09), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Yuri Alberto abriu o placar para o Timão e Tiquinho Soares empatou. Com um golaço no segundo tempo, Rodrigo Garro deu a vitória para o time da casa.

Em entrevista coletiva, o técnico santista Pedro Caixinha afirmou que sabia que o atacante Neymar não tinha condições de jogo. O camisa 10 foi relacionado para dar apoio aos companheiros no banco, um pedido do próprio português.

Neymar sente desconforto na coxa esquerda e fica de fora da semifinal contra o Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

-Ele apresentou um desconforto. Não tinha contribuição no jogo. Não poderia participar. Ele aceitou estar com o grupo mesmo sabendo que não iria participar. Fomos uma equipe que buscou o jogo em qualquer circunstância. Mais uma vez fizemos um grande primeiro tempo. No segundo tempo, depois com o 2x1, com as alterações, demos uma resposta positiva. Era difícil colocar a bola na área que era o que a gente pretendia. A equipe mostrou a sua identidade competitiva. Estamos tristes, pois queríamos passar nessa última batalha e disputar um título, mas vamos continuar crescendo e jogando um bom futebol. - completou Caixinha.

O comandante ainda afirmou que o atleta ficou sentido por saber que não tinha condições de jogo. A decisão de não autorizar o atleta a ir para o jogo foi da comissão técnica do Peixe em conjunto com o staff do capitão. O clube não deu detalhes do tratamento do jogador e nem como será a rotina dele pela Seleção Brasileira. Ele foi convocado para os dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os próximos passos do Santos:

O Santos está de folga nos próximos dois dias e se reapresenta apenas na próxima quarta-feira (12) para iniciar a preparação para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, o time terá três semanas cheias até o duelo contra o Vasco, no dia 30 de março, às 18h30, em São Januário.