Após derrota no clássico, Santos divulga a programação da semana

O Santos divulgou nesta segunda-feira (19) a programação da semana, que será decisiva e com duas viagens.

O Peixe encara o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (21), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

O atacante Neymar será reavaliado diariamente nesta semana e pode retornar ao time depois de mais de um mês no jogo contra o CRB.

Os dois times empataram por 1 a 1 no jogo de ida, no dia 1º de maio, na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar com Rollheiser, e o Galo de Campina empatou com Breno Herculano. Gabriel Brazão ainda defendeu um pênalti no fim da partida, evitando uma derrota do Alvinegro Praiano.

O time viaja na quarta-feira, após o treino, e só retorna a São Paulo depois do duelo contra o Vitória. O Santos entra em campo diante do Leão da Barra às 18h30, no Barradão.

O Santos só volta a jogar em casa no dia 1º de junho, contra o Botafogo, às 16h, na Vila Belmiro. No entanto, a diretoria estuda mandar o jogo novamente na capital paulista. Na semana passada, o time da Baixada Santista enfrentou o Ceará no Allianz Parque e bateu recorde de público no estádio pelo Brasileirão.



Cléber Xavier busca a primeira vitória no comando do Santos diante do CRB, nesta quinta-feira (22), em Alagoas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação:

Segunda-feira (19) – Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé;

Terça-feira (20) – Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (21) – Apresentação às 8h e treino às 9h30 no CT Rei Pelé; Logo após viagem para Maceió;

Quinta-feira (22) – CRB x Santos, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé;

Sexta-feira (23) – Treino para atletas que não jogaram às 10h30 em Maceió; Viagem para Salvador na parte da tarde;

Sábado (24) – Treino às 15h30 em Salvador;

Domingo (25) - Vitória x Santos – Barradão - 18h30 - 10ª rodada do Brasileirão.

