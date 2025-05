Luan Peres cobra elenco do Santos após derrota no clássico: ‘Temos que tomar vergonha’

O Santos perdeu pela sétima vez no Campeonato Brasileiro e segue na vice-lanterna da competição. O Peixe perdeu por 1 a 0 para o Corinthians neste domingo (18), na Neo Química Arena.

O zagueiro do Alvinegro Praiano Luan Peres afirmou que o time não pode cair de rendimento.

-Fizemos um bom primeiro tempo, assim como já havíamos feito em outras partidas. Mas não foi o suficiente para sairmos com o placar positivo na primeira etapa. Voltamos de forma diferente no segundo tempo: sofremos mais, nos defendemos mais. Criamos pouco e acabamos levando o gol. Agora, não há mais tempo para lamentações ou erros. É claro que não dá para voltar atrás. Precisamos virar a chave e focar na outra competição, que também é muito importante para nós. Temos que tomar vergonha na cara e sair dessa situação.

Luan Peres ainda disse que a equipe está bem fisicamente e que precisa manter o mesmo nível de jogo do primeiro tempo.

-É difícil falar. O momento é delicado. Fisicamente, estamos no meio da temporada e nossos dados de GPS mostram isso. Mas voltamos de forma mais apática, e não é a primeira vez. Precisamos corrigir isso. Foi um tema abordado no vestiário após a partida. A gente conversa no intervalo para melhorar, não para piorar. Mas, mais uma vez, isso não se refletiu em campo no segundo tempo. Precisamos fazer não só um bom primeiro tempo, mas também um bom segundo tempo - afirmou o zagueiro.

O que vem pela frente:

O elenco santista terá um longo mês longe de seus domínios. Os jogadores retornam aos treinos na próxima segunda-feira à tarde (19), no CT Rei Pelé

O Santos enfrentará o CRB, em Alagoas, na próxima quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

No jogo de ida, as duas equipes empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, em uma partida marcada por confusão entre a torcida organizada e a Polícia Militar. Após o apito final, os torcedores também criticaram a gestão de Marcelo Teixeira.

Na sequência, o Santos encara o Vitória pelo Brasileirão, fora de casa, no Barradão, pela 10ª rodada, e ainda tem um amistoso contra o Red Bull Leipzig em Bragança Paulista, com horário ainda indefinido, como parte do 'Tamo Junto Brasil Tour'.

Portanto, o time só retornará ao seu estádio no dia 1º de junho, quando enfrentará o Botafogo, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão. A diretoria estuda a possibilidade de mandar novamente o jogo na capital paulista.