Neymar terá semana decisiva para o retorno ao Santos; confira previsão

O Santos se reapresenta na tarde desta segunda-feira (18), após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Neymar em campo, o Peixe não vence desde o dia 1º de fevereiro. Na ocasião, venceu o São Paulo de virada por 3 a 1, pelo Paulistão.

Recuperado da segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 10 deve iniciar os treinos parciais com o grupo a partir desta segunda-feira (18).

Cléber Xavier espera contar com o capitão santista no jogo da próxima quinta-feira (22), contra o CRB, pela Copa do Brasil. No entanto, o técnico prega cautela quanto ao retorno e afirma que uma avaliação será feita diariamente.

— Estamos perdendo e ganhando jogadores. Tivemos o Zé Rafael, o Barreal, mas perdemos o Soteldo. O Neymar vai treinar com a gente e, até quinta-feira, teremos uma definição melhor para esse jogo decisivo. Temos condições de vencer e nos classificar. O Neymar participará de uma parte dos treinos com o grupo. Vamos passo a passo.

O camisa 10 soma apenas nove partidas e seis participações diretas em gols neste ano. O contrato é válido até o dia 30 de junho. A última lesão na coxa ocorreu no músculo semimembranoso, no dia 16 de abril, na vitória diante do Galo.

Neymar Jr. tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Crise santista:

O Santos vive o pior momento de sua história após o rebaixamento inédito para a Série B. Em meio a um processo de reconstrução, o time tem apenas 18% de aproveitamento no Brasileirão, uma campanha ainda pior que a da temporada da queda. Tem apenas uma vitória em nove partidas na competição.

Neste mês, o clube terá três jogos decisivos fora de casa, fundamentais para tentar uma virada de chave na temporada. O primeiro será contra o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (22), no estádio Rei Pelé.

No confronto de ida, na Vila Belmiro, o Peixe só evitou a derrota graças a uma defesa de pênalti de Gabriel Brazão nos minutos finais. A partida terminou empatada por 1 a 1. Após o duelo em Alagoas, o Alvinegro segue diretamente para Salvador, onde enfrenta o Vitória no próximo domingo (25), no Barradão.

O Santos soma apenas 5 pontos em 27 possíveis e ocupa a 17ª colocação na tabela do Brasileirão. Deve permanecer na zona de rebaixamento por pelo menos mais duas rodadas, já que o primeiro time fora do Z-4 é justamente o Vitória, com 9 pontos.

