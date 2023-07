A estratégia do técnico Paulo Turra de abdicar do sistema ofensivo para 'estacionar o ônibus' e jogar nos contra-ataques funcionou até certo momento, visto que os atacantes adversários tiveram dificuldades em chegar à área do Peixe e trazer perigo a João Paulo. Porém, com uma bola perdida no último terço do campo, o feitiço virou contra o feiticeiro e, justamente no contra-ataque, Germán Cano foi letal e marcou o gol da vitória do Fluminense.