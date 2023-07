Cinco lances que marcaram a partida



> !Assim não! No primeiro tempo, Leo Fernández teve a oportunidade de fazer seu primeiro gol pelo Fluminense, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti



> !Abriu o bolso! No primeiro tempo, o árbitro amarelou quatro jogadores do Fluminense. Nino e André estavam pendurados e não enfrentam o Palmeiras



> !Ele voltou! Marlon fez sua reestreia com a camisa do Fluminense, mas participou apenas do primeiro tempo, sendo substituído por Lima no intervalo



> Faz o L! Quando o jogo parecia morno, Jhon Arias fez bela jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para Germán Cano chegar finalizando e abrir o placar



> Ficou no quase. Nos acréscimos, Jhon Arias fez bela jogada pelo lado esquerdo, mas sua finalização acabou em uma grande defesa de João Paulo