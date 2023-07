Na derrota do Santos por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (29), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, João Paulo defendeu a cobrança de pênalti de Leo Fernández, ainda no primeiro tempo. Com a defesa, o goleiro do Peixe encerrou em jejum de quase dois anos sem defender penalidades durante o tempo regulamentar em jogos oficiais.