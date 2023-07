Turra está no comando do Peixe há cinco jogos, somando três derrotas, um empate e apenas uma vitória. O treinador do Santos, apesar de reconhecer a má fase vivida pelo clube, demonstrou confiança nos jogadores do elenco, reiterando que a equipe pode ter um rendimento melhor em campo. Ainda, o técnico reforçou que acredita no seu modelo de jogo, e que com o dia a dia, o Alvinegro irá voltar para o seu 'devido lugar'.