O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no Maracanã, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, o goleiro João Paulo evitou que o Tricolor abrisse o placar defendendo o pênalti cobrado por Léo Fernandez. Porém o Peixe falhou em manter a sua postura defensiva, e a equipe de Fernando Diniz conseguiu a vitória em casa com gol marcado por Germán Cano. Veja as notas do Lance!