O time não conseguiu se defender, contou com importantes defesas do goleiro João Paulo e com a "ajuda" da trave, que impossibilitou que o placar fosse mais elástico. Com baixíssimo aproveitamento nos cruzamentos e um meio-campo completamente apático, o Santos não teve poder de reação contra o então último colocado do Brasileirão - com a vitória, o América-MG ultrapassou o Coritiba e deixou a lanterna.