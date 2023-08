Por fim, os bolivianos, que atuam pelo Sub-20 do Santos, viajarão para representar a seleção principal do seu país. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a Bolívia faz sua estreia contra os brasileiros no próximo dia 8, no estádio Mangueirão. Já contra os atuais campeões mundiais, o duelo está marcado para o dia 12, em La Paz.