O Santos perdeu para o América-MG por 2 a 0, nesta noite de domingo (3), na Arena Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco criativo durante todo o duelo, o Peixe viu o rival dominar as ações da partida e sair com a vitória de maneira tranquila. Soteldo, que entrou no segundo tempo, acabou expulso de maneira infantil, após tomar o segundo cartão amarelo por reclamação. Confira as notas dos jogadores do Alvinegro.