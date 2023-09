Com o resultado, o Santos permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação com 21 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z-4. Na próxima rodada, após a pausa para a Data Fifa, o Peixe enfrenta o Cruzeiro no dia 14 de setembro (quinta-feira), às 19h, na Vila Belmiro.