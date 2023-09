O primeiro tempo da partida foi muito fraco tecnicamente, dos dois lados. A primeira vez que o América-MG chegou próximo ao gol do Santos foi apenas aos dez minutos de jogo. Cavichioli fez boa defesa aos 18', evitando que o Peixe abrisse o placar no Independência. Os donos da casa saíram na frente aos 28', com gol de Rodrigo Varanda. No geral, o Coelho entrou com mais vontade e esteve mais ligado, criando duas grandes oportunidades, enquanto os visitantes tiveram muita dificuldade na criação.