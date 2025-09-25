O zagueiro Adonis Frías começou bem sua trajetória como titular no Santos. O argentino entrou ao longo do empate diante do Atlético-MG e foi titular na vitória diante do São Paulo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Além da titularidade, Adonis Frías iniciou a jogada que resultou no gol de Guilherme, no segundo tempo. O duelo aconteceu no último domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

— Eu tinha muita vontade de jogar aqui na Vila Belmiro. Assim que cheguei no clube já me levaram para conhecer a história do Santos no Memorial e estava muito ansioso pela estreia com a nossa torcida. A chegada ao estádio no domingo, com os torcedores nos acompanhando e apoiando fora do ônibus, estava sentindo falta de viver essa adrenalina do futebol sul-americano, pois aqui no Brasil é muito parecido com a Argentina. Foi tudo muito bonito e melhor ainda conseguir a vitória no clássico — afirmou o camisa 98.

O Santos conta com outros mais cinco zagueiros em seu elenco, aumentando a disputa pela titularidade: Luan Peres, que vem sendo titular; João Basso, em recuperação de lesão; Luisão; Alexis Duarte, reforço recente; e Zé Ivaldo.

No entanto, a tendência é de que a defesa seja mantida a mesma do clássico para o confronto diante do Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Empolgado com o bom momento, Adonis Frías avalia que a equipe, agora na 14ª posição, está mais confiante.

— Feliz porque, como eu disse na apresentação, eu vim para cá com o desafio de ajudar a colocar o Santos de volta ao lugar onde ele precisa estar. Sabemos do momento que estamos passando, mas acredito que podemos sair desse lugar onde nem nós e nem a torcida quer estar. E sei que essa vitória vai nos dar muito mais confiança para a sequência que teremos — concluiu o zagueiro argentino.

Adonis Frías vê a equipe mais confiante para o duelo com o Red Bull Bragantino (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira Adonis Frías

Adonis Uriel Frías nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou sua carreira no Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-americana (2020) e a Recopa Sul-americana (2021). Em seu país natal, também passou pelo Los Andes antes de sua primeira experiência internacional, pelo León, seu último clube.