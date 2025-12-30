Depois de três anos, Santos abre temporada com o mesmo técnico

A temporada do Santos foi marcada por instabilidades dentro e fora de campo no primeiro ano após o retorno à elite do futebol brasileiro.

O Peixe voltou a disputar uma competição internacional depois de duas temporadas ao encerrar o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação. No entanto, acumulou eliminações frustrantes na semifinal do Campeonato Paulista e na terceira fase da Copa do Brasil, além de ter trocado de técnico em três oportunidades ao longo do ano.

O Santos iniciou a temporada sob o comando de Pedro Caixinha, demitido no início do Brasileirão. Na sequência, apostou em Cléber Xavier, que teve sua primeira experiência como treinador após 24 anos como auxiliar de Tite. César Sampaio, atualmente coordenador técnico do clube, assumiu o time de forma interina até a chegada de Juan Pablo Vojvoda, anunciada em 22 de agosto.

O presidente Marcelo Teixeira afirmou em diversas ocasiões que o argentino representava uma aposta em um projeto de reconstrução a longo prazo e destacou que o fato de iniciar o ano com a comissão técnica definida facilitaria o planejamento e a montagem do elenco.

Mesmo com a chegada de Vojvoda, a comissão de Cléber Xavier, formada por Matheus Bachi e Vinicius Marques como auxiliares e pelo preparador físico Fabio Mahseredjian, foi mantida e integrada aos profissionais que chegaram com o novo treinador.

Bachi e Mahseredjian, porém, estão de saída para o Cruzeiro, que terá Tite como novo técnico na próxima temporada. Já Vinicius Marques foi promovido a treinador do time sub-20 e comanda a preparação da equipe para a disputa da Copinha.

Manutenção de um treinador no Peixe:

A última vez que o Santos manteve um treinador na virada do ano foi em 2021, quando Fábio Carille comandava a equipe e acabou sendo mantido para a temporada seguinte. Na ocasião, o técnico foi anunciado em setembro para substituir Fernando Diniz, após deixar o Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, onde estava desempregado.

Carille permaneceu no cargo por quase seis meses e acabou demitido em fevereiro de 2022. Apesar de ter livrado o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não conseguiu dar sequência ao trabalho no início da temporada seguinte.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro, um sábado, às 16h (de Brasília), diante do Novorizontino, na Vila Belmiro.