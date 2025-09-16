O Santos apresentou nesta terça-feira (16) a contratação do defensor Alexis Duarte, nova contratação para o time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ao lado de Domingos, conhecido como "o último zagueiro", o jogador comemorou a chegada ao clube e falou sobre ídolos, como Pelé e Neymar.

— Na verdade, estou muito feliz de estar aqui. Estive na Rússia, um clube grande, foi uma experiência linda, aprendi muita coisa. Foi tudo muito intenso. Aprendi muito. Quero usar essa experiência para ir bem aqui — disse Alexis Duarte.

— Representa muito para mim. Estou muito feliz aqui, em um clube grande, onde passaram muitos nomes grandes. Quero construir muitas coisas boas — seguiu.

Na carreira, o defensor de 25 anos tem passagens pela seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal. Na semana passada, inclusive, Alexis Duarte conseguiu, ao lado de outros companheiros, a classificação para Copa do Mundo de 2026.

O atleta chegou nesta semana para iniciar o período de treinos no clube e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para estar em campo no confronto diante o São Paulo, no próximo domingo (21), às 20h30.

— Sim, estou pronto, bem fisicamente, e depende do que o técnico decidir. Mas estou bem fisicamente. Estou muito feliz de chegar em um clube grande como o Santos, ouvi muitos nomes como Pelé, Neymar. Estou muito feliz e vou trabalhar para ganhar títulos — completou o defensor.

Alexis e Domingos durante apresentação (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

Números de Alexis Duarte na carreira

Pelo Cerro Porteño, marcou um gol, distribuiu duas assistências e acumulou 21 cartões amarelos e uma expulsão, consolidando-se como peça frequente no sistema defensivo da equipe. Sua regularidade em campo o projetou como uma das principais revelações da base azulgrana, chamando atenção de clubes do exterior.

No Spartak Moscou, da Rússia, Duarte participou de 65 jogos, sendo 55 deles desde o início. Os números demonstram consistência: 86% de acerto nos passes, média de 3,7 duelos ganhos por partida e solidez nas ações defensivas, com 1,3 desarmes, 0,9 interceptações e 3,1 cortes por jogo.

