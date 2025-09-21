Sem Neymar, Santos vence o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro

O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (21), em clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O gol foi marcado no segundo tempo por Guilherme.

Juan Pablo Vojvoda e Hénan Crespo estrearam em clássicos pelos seus times nesta temporada. A equipe visitante veio de uma derrota por 2 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, diante da LDU, do Equador, na última quinta-feira (18). Teve praticamente um dia de treinos para montar a equipe que enfrentaria o Peixe.

Por isso, o Tricolor entrou em campo com um time reserva, usando peças como Juan Dinenno, que se destacou no duelo diante do Botafogo. Destaque para o goleiro Young, goleiro formado nas categorias de base do clube que fez apenas o segundo jogo como profissional.

O São Paulo não contou com as presenças de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar(recondicionamento físico), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Lucas (retirada de fibrose do joelho

direito por artroscopia), Cédric (virose) e Tapia (suspenso), além de Luiz Gustavo

(recondicionamento físico).

O Peixe teve a semana livre para treinar, mas contou com a ausência de Neymar, que sentiu uma lesão na coxa direita. Willian Arão (transição física), Gabriel Bontempo (lesionado), além de Zé Ivaldo e Igor Vinícius (suspensos) foram as baixas do Alvinegro.

Como foi o jogo?

Sob forte chuva, Santos e São Paulo iniciaram o terceiro clássico da temporada em ritmo estratégico. O Tricolor criou a primeira jogada de perigo com Ferreirinha, que avançou pela grande área após passar por Adonis Frías e Mayke. No entanto, o atacante acabou se chocando com o goleiro Gabriel Brazão.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos, em meio à apreensão da torcida santista, já que o arqueiro havia seguido recentemente o protocolo de concussão da CBF após um choque na rodada anterior, diante do Atlético-MG. Brazão chegou a ser dúvida para o clássico e até cogitou atuar com uma máscara especial de proteção.

O Peixe reagiu rapidamente pelo lado esquerdo com Escobar, Rollheiser e Lautaro Díaz. O camisa 32 assumiu a vaga deixada por Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

A primeira finalização de perigo veio justamente dos pés de Rollheiser, após boa arrancada de Lautaro Díaz. O goleiro reserva do São Paulo, Young, fez grande defesa ao espalmar a bola. Esta foi apenas a segunda partida do arqueiro sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Pouco depois, em nova jogada pela direita com Rollheiser e Lautaro Díaz, Mayke tentou finalizar, mas a bola desviou em Sabino.

O São Paulo, focado na disputa da Libertadores, aproveitou os erros de saída de bola do Alvinegro Praiano para levar perigo ao gol defendido por Brazão.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi obrigado a fazer a primeira alteração: Victor Hugo sentiu dores na perna direita e deu lugar a Barreal.

Minutos depois, Rollheiser cobrou escanteio para a área, mas Maílton afastou de cabeça. Antes do intervalo, o Peixe ainda criou boas chances com Guilherme e Lautaro Díaz, mas parou no talento de Young, que fez defesas importantes para evitar o gol santista.

Crespo voltou do intervalo com o mesmo time, mas logo promoveu a entrada de Marcos Antônio na vaga de Luan, reforçando o meio-campo.

Pouco depois, Alisson acionou Ferreirinha, mas Gabriel Brazão, impulsionado pela torcida, saiu para interceptar. No entanto, a jogada já havia sido interrompida pelo árbitro, que marcou impedimento.

A resposta santista veio em grande estilo. Rollheiser cruzou com precisão para Guilherme, que se desvencilhou da marcação de Maílson e cabeceou firme, sem chances de defesa para Young. O camisa 11, artilheiro do Peixe na temporada, chegou ao 15º gol no ano.

Com vantagem no placar, o Santos manteve o domínio, enquanto o São Paulo tentava reagir com investidas de Rigoni e Marcos Antônio. O Alvinegro quase ampliou com Tiquinho Soares, acionado por Barreal, mas o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora.

Na sequência, Rollheiser deixou o gramado com dores e foi substituído por Thaciano. Guilherme também saiu para a entrada de Rincón.

O Tricolor seguia trocando passes no meio-campo em busca de espaço na defesa santista. Luciano teve ótima chance para empatar ao aproveitar a sobra de Sabino, após cabeceio em cruzamento de Rigoni, mas não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, Crespo colocou Enzo Díaz no lugar de Wendell. O São Paulo ainda tentou pressionar com Alisson e Rigoni, mas não conseguiu furar o bloqueio do Santos.

Adonis Frías avançou pela direita e cruzou para a área. Tiquinho Soares subiu de cabeça e a bola sobrou para Rincón, que tentou a finalização de costas para o gol, mas parou em Young.

Mesmo sem Neymar, que não disputou nenhum clássico contra o São Paulo nesta temporada, o torcedor santista se animou com a atuação da equipe, que abriu quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já o Tricolor volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Morumbis, o time recebe o jogo de volta das quartas de final da competição.

O Santos venceu o primeiro jogo no returno do Brasileirão ao bater o São Paulo na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Confira a escalação:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Barreal); Rollheiser (Thaciano), Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares)

SÃO PAULO (Hernán Crespo)

Young; Tolói, Negrucci e Sabino; Mailton, Alisson, Luan (Marcos Antônio), Rodriguinho e Wendell (Enzo); Ferreirinha e Dinenno (Rigoni).

Ficha Técnica:

SANTOS 1 X 0 SÃO PAULO - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (21), às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

🖥️ VAR: IIbert Estevam da Silva (SP)

🟨 Cartão amarelo: Rodriguinho (São Paulo); Adonis Frías e Escobar (Santos)

🥅 Gols: Guilherme (14'/2ºT) - Santos

🧑‍🤝‍🧑Público: 12.107

💰Renda: R$ 707.091,17