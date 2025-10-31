Zagueiro pode reforçar o Internacional antes do esperado

Ramón e Emiliano Díaz devem ter uma grata surpresa para a partida contra o Atlético-MG, domingo (2), às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Pelo que indicam os treinos da semana, o zagueiro Vitão pode reforçar o Internacional antes do esperado e estar à disposição para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma entorse no joelho esquerdo, o camisa 4 trabalha forte para voltar a jogar.

O Colorado chega ao confronto na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

Zagueiro pode reforçar o Internacional

O defensor vem trabalhando com a fisioterapia, incluindo exercícios individuais em campo, e tem apresentado uma recuperação surpreendente da lesão sofrida na partida contra o Bahia, em Salvador, no dia 22. Sua dedicação chama atenção e anima o Departamento Médico e a comissão técnica.

Tanto que Don Ramón e Emiliano vislumbram a possibilidade de contar com o atleta para duelo de domingo. Nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), o zagueiro deve continuar o tratamento, além realizar testes de avaliação das condições de jogo.

Considerado um dos líderes do elenco , o 4 tem mostrado determinação para acelerar o processo de recuperação e poder ajudar o time. Segundo fontes ligadas ao vestiário, o zagueiro tem se empenhado muito para voltar neste momento delicado da equipe na competição nacional.

Zaga ainda é dúvida

O jogo contra o Galo é considerado essencial para um início de recuperação do Colorado. Por enquanto, no entanto, a presença de Vitão ainda não é confirmada. E, apesar do cenário otimista, a formação da zaga ainda é dúvida. O assunto é tratado com cautela.

A tendência, com o retorno ou não do camisa 4, é de manutenção dos três zagueiros e de Alan Patrick como falso 9. Assim, o Inter deve iniciar o jogo com Ivan Quaresma; Clayton Sampaio (Vitão), Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei (Alisson); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.