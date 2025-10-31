Sequência pré-Data Fifa é essencial para o Internacional

O Campeonato Brasileiro volta a parar entre os próximos dias 10 e 18 de novembro. Até lá, serão disputadas mais três rodadas. E essa sequência pré-Data Fifa é considerada como essencial pelo Internacional. Tanto na comissão técnica como entre os dirigentes, os jogos contra Atlético-MG, Vitória e Bahia são vistos como chaves na final da competição e na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Além dos próprios confrontos, o Colorado também está de olho nos duelos dos adversários diretos na briga na parte de baixo da tabela.

A sequência essencial pré-Data Fifa

O Inter entra em uma sequência decisiva antes da última Data Fifa de 2025, em novembro, considerada nos bastidores como essencial para a reta final do Brasileirão. Dos três adversários, dois são daqueles que também estão na luta para escapar do Z4. A terceira partida, é contra o Bahia.

Passados esses três enfrentamentos, a pausa no calendário deve servir para recuperação de jogadores que estão no DM, como o goleiro Sérgio Rochet, o lateral-direito Braian Aguirre e o volante Alan Rodríguez. Além disso, deverão ser promovidos ajustes em um momento de instabilidade técnica e emocional da equipe.

Depois, até o fim do campeonato, o Inter ainda terá os últimos cinco compromissos da competição nacional: Ceará (Fortaleza), Santos (Beira-Rio), Vasco da Gama (Rio), São Paulo (Morumbi) e Bragantino (Beira-Rio).

Um guia para secar os adversários

Mesmo dependendo só de si, já que Santos e Vitória estão entre o Alvirrubro e a 17ª colocação, sempre é bom secar os adversários. Como o time de Ramón e Emiliano Díaz tem demonstrado instabilidade e apatia nos últimos compromissos, talvez seja melhor torcer contra as demais equipes para evitar qualquer sobressalto.

Vale lembrar que, da tabela que falta para o Colorado, cinco são adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Galo, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. Desses rivais, Leão da Barra e Peixe estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Dois, Atlético e Bragantino têm 36 pontos. O Ceará tem os mesmos 35. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.

Jogos até a Data Fifa

Bragantino — 12º lugar — 36 pontos

2/11 — Bahia (F)

5/11 — Corinthians (C)

8/11 — São Paulo (F)

Atlético-MG — 13º lugar — 36 pontos

2/11 — Inter (F)

5/11 — Bahia (C)

8/11 — Sport (F)

Ceará — 14º lugar — 35 pontos

2/11 — Fluminense (C)

6/11 — Fortaleza (C)

9/11 — Corinthians (F)

Inter — 15º lugar — 35 pontos

2/11 — Atlético-MG (C)

5/11 — Vitória (F)

8/11 — Bahia (C)

Santos — 16º lugar — 32 pontos

1/11 — Fortaleza (C)

6/11 — Palmeiras (F)

9/11 — Flamengo (F)

Vitória — 17º lugar — 31 pontos

1/11 — Cruzeiro (F)

5/11 — Inter (C)

9/11 — Botafogo (C)