Internacional projeta 22 mil torcedores para domingo
Partida contra o Atlético-MG tem promoção para sócios e não sócios
Após os primeiros dias de movimentação na compra de ingressos, o Internacional já projeta 22 mil torcedores para domingo (2), quando enfrenta o Atlético-MG pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. Após o apelo do presidente Alessandro Barcellos e da promoção para sócios e não sócios, a expectativa da direção é de que esse número cresça significativamente nos próximos dias. Confira aqui como adquirir as entradas.
O Colorado chega ao confronto das 18h30min (de Brasília) de domingo na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.
22 mil torcedores no Beira-Rio
A projeção inicial do Alvirrubro é de 22 mil torcedores. O cálculo foi feito antes da abertura da venda para os não sócios, que começou nesta quarta-feira (29). Assim como todas as categorias de sócios estão isentas, os não sócios pagarão apenas R$ 20 pela entrada.
O clube aposta na força das arquibancadas para reagir no Brasileirão, após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no sábado (25), no Maracanã. A ideia é que a torcida ajude o time como ocorreu no 2 a 0 contra o Botafogo, no começo de outubro.
Confira as promoções
Com o objetivo de encher o estádio, o Inter ampliou as promoções para o jogo, beneficiando tanto associados quanto torcedores não sócios. Até o presidente Alessandro Barcellos concedeu uma entrevista coletiva para solicitar o apoio do torcedor na tarefa de tirar o time da atual situação complicada.
As condições especiais são as seguintes:
- Sócios Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-In e Patrimonial Clube: ingresso gratuito para acompanhante;
- Sócios Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado mediante retirada gratuita no Mundo Colorado;
- Torcedores não sócios: ingresso a R$ 20 em todos os portões das áreas livres; A venda e o check in já estão liberados para todas as categorias de associados e também para os não sócios.
