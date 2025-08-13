A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o bloqueio de contas da Ponte Preta após o clube paulista perder uma disputa judicial envolvendo o Sport Club Rio Grande. A decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande acatou o pedido da equipe gaúcha, que cobra o pagamento de uma dívida de R$ 2 milhões da Macaca por conta do "uso indevido" do slogan de "clube mais antigo do Brasil".

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão não cabe mais recurso e a Ponte Preta só poderá reverter a decisão mediante o pagamento da indenização. De acordo com Marco Eberlin, presidente do clube, o bloqueio é na ordem R$ 9 milhões. O executivo explica que assumiu o cargo em janeiro de 2022 a Macaca já havia perdido o processo em primeira instância. Na sequência, também perdeu o recurso.

A disputa entre as equipes se arrasta desde 2015, quando a Ponte Preta fez uma viagem aos Estados Unidos para a disputa de amistosos e exibiu faixas que diziam que o time paulista era o clube de futebol mais antigo do país. Entretanto, o Rio Grande contestou a afirmação e processou a Macaca, alegando que o status de mais antigo pertenceria ao time gaúcho.

continua após a publicidade

Sete anos depois, em 2022, o Rio Grande venceu uma ação judicial para obter os R$ 2 milhões de indenização por uso indevido de marca. Inicialmente, o pedido era que a Ponte Preta pagasse R$ 50 milhões aos gaúcho, o que não foi acatado. O time paulista não atendeu à primeira decisão judicial e seguiu sem pagar a dívida, o que implicou na decisão final do bloqueio de contas.

- Viajaram para Orlando para uma pré-temporada de 2015 e levaram faixas da Ponte Preta indicando ser o time mais velho do Brasil. O Rio Grande processou a Ponte Preta após isso. Quando cheguei aqui, já tínhamos perdido em primeira instância. Perdemos em segunda instância também e tem um pedido de bloqueio na ordem de R$ 9 milhões. Marco Eberlin em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas.

continua após a publicidade

Além do pagamento do valor, o time do interior do Rio Grande do Sul cobra uma retratação pública da equipe de Campinas através de jornais de grande circulação e redes sociais. O objetivo com o pedido é que a Ponte Preta publique um texto reconhecendo que errou ao se autointitular como o clube mais antigo do Brasil e reconhecendo que a denominação pertence ao Rio Grande.

Em contato com a reportagem do Lance!, a Ponte Preta afirmou que não irá se posicionar por enquanto sobre a decisão da Justiça desfavorável ao clube. A retratação citada na ação ainda não foi publicada pela equipe.

Entretanto, em seu site oficial, a Macaca afirma em texto institucional que é o segundo time mais antigo do Brasil, atrás do Rio Grande. Não há como precisar quando esse trecho foi publicado ou alterado na página oficial do time. Também não há informação se o texto será considerado pelo time gaúcho como uma retratação pública.

A Ponte Preta foi fundada em 11 de agosto de 1900 e completou 125 anos de fundação na última segunda-feira. Já o Rio Grande tem sua fundação datada de 19 de julho de 1900, 23 dias antes do dia oficializado pela Macaca. A informação também é citada pelo próprio clube paulista no texto em seu site oficial.

Marco Antônio Eberlin assumiu a presidência da Ponte Preta em 2022. (Foto: Diego Almeida/PontePress)

Crise dentro e fora de campo

Em meio à decisão desfavorável, a Ponte Preta convive com a crise vivida dentro de campo após ser rebaixada para a Série C e com atrasos de salário aos jogadores do elenco. Na última quinta-feira (7), os jogadores não treinaram em protesto à falta de pagamentos. O grupo chegou a se reunir com a diretoria executiva no CT do Jardim Eulina para explicar a decisão e reforçar a insatisfação com os atrasos de salário.

Quase uma semana depois, o elenco teve uma reunião com o presidente Marco Eberlin, que detalhou a situação financeira do clube e afirmou que a data para quitar os atrasos será dia 21 de agosto. De acordo com a explicação do executivo, a Ponte Preta tem até o final de cada mês para pagar os vencimentos. Estão em abertos os salários de junho para o elenco e, no caso da antiga comissão técnica, desde maio. As informações são do portal "ge".

A Ponte Preta trocou de comando técnico e anunciou Marcelo Fernandes como novo técnico da equipe na terça-feira (12). Alberto Valentim aceitou uma proposta do América-MG, que joga a segunda divisão, e deixa o alvinegro após quase nove meses no cargo.

Na Série C, a Ponte Preta luta para subir e atualmente ocupa a 4ª posição na tabela. Os oito primeiros se classificam para uma disputa de mata-mata separada em quartas de final, semifinal (com os quatro classificados para a Série B) e a grande decisão.