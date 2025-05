Fortaleza depende apenas de si para avançar na Libertadores; veja

O Fortaleza derrotou o Colo-Colo-CHI por 4 a 0 na noite da última terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida aconteceu na Arena Castelão. Com a goleada, o time cearense depende apenas de seus próprios esforços para obter a classificação rumo às oitavas.

O Racing-ARG é o líder do grupo E, com sete pontos. O Tricolor tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols. O Atlético Bucaramanga-COL tem cinco pontos e o Colo-Colo, com dois, segue na lanterna da chave.

Caso supere o Bucaramanga na próxima rodada, em casa, o Fortaleza alcançaria dez pontos. Em tal cenário, tanto os colombianos quanto os chilenos só poderiam ir a oito pontos no máximo. Assim, um triunfo simples do Leão é o bastante para avançar.

Abordando uma possível briga pela liderança da chave, o Racing tem seis gols de saldo e o Fortaleza tem quatro. Os clubes se enfrentam na Argentina pelo encerramento da fase de grupos. Caso vençam seus próximos jogos (na quinta rodada) e sigam empatados em pontos, um empate no confronto direto daria a liderança ao melhor saldo. Vitória para qualquer lado significaria o primeiro lugar.

Deyverson na partida entre Fortaleza e Colo-Colo, pela Libertadores 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Uma derrota contra o Bucaramanga complicaria a situação do Fortaleza, que precisaria de uma combinação de resultados na sexta rodada para avançar às oitavas. Logo, o jogo no Castelão será um dos mais importantes da temporada.

Agenda do Fortaleza

Após o triunfo sobre os chilenos, o Tricolor volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Juventude, no sábado (10), na Arena Castelão. O Fortaleza busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.