Antropova 'pede desculpas' aos brasileiros pela final da VNL

Durante a passagem da oposta italiana Ekaterina Antropova pelo Brasil para o Mundial de Clubes de Vôlei, os torcedores brasileiros provaram que não guardam mágoa. Principal "carrasca" da Seleção feminina na Liga das Nações (VNL), ela agradeceu o apoio recebido em São Paulo e pediu desculpas aos fãs.

De fato, Antropova tem sido uma das estrelas que mais faz sucesso no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, desde o início da competição. O público nas arquibancadas vibra a cada lance da jogadora, e ela retribui tirando fotos e dando autógrafos cuidadosamente ao fim de todas as partidas. Sempre sai de quadra com sacolinhas de presente - nem parece que foi responsável por 18 pontos na vitória por 3 a 1 da Itália sobre o Brasil.

— É sempre bom contar com a torcida dos torcedores brasileiros, então, me desculpem! Espero que vocês continuem apoiando nosso time e que a gente possa ter mais jogos interessantes (entre Itália e Brasil) dentro de quadra - disse, esbanjando simpatia.

Scandicci enfrenta o Praia Clube na semifinal

Como esperado, o Scandicci não teve dificuldades para alcançar a semifinal do Mundial de Clubes. Favorita no Grupo B, a equipe italiana avançou com 100% de aproveitamento, após vitórias por 3 sets a 0 sobre Zhetysu (CAZ), Osasco e Alianza Lima (PER).

O próximo adversário será o Praia Clube, que garantiu a classificação para a próxima fase com a segunda melhor campanha do Grupo A. O time brasileiro venceu o Zamalek (EGY) e Orlando Valkyries (EUA), mas acabou superado pelo Conegliano (ITA), de Gabi Guimarães, na tarde desta quinta-feira (11).

— Ainda temos várias coisas para evoluir, ainda temos muito para mostrar. Agora temos um dia para nos preparar, amanhã só temos treino, não vamos jogar. Sabemos que será um grande jogo, esperamos casa cheia, assim como vimos ontem (contra o Osasco), uma atmosfera incrível. Espero que muita gente possa nos acompanhar - finalizou.

