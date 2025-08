Neymar elogia Morumbis e reprova gramado do Allianz Parque: ‘Me incomoda’

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1 nesta segunda-feira (4), no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a equipe comandada por Cléber Xavier contou com o protagonismo de Neymar.

Questionado sobre a sensação de voltar a atuar no Morumbis após 13 anos, o camisa 10 elogiou o gramado do estádio.

No início da temporada, o Peixe mandou uma partida do Brasileirão no Allianz Parque, mas Neymar não participou, pois se recuperava de lesão.

— Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Atuar em campo de society me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões. Jogar em um gramado de qualidade é sempre melhor. Fico feliz por voltar aqui depois de tantos anos. Sempre me senti bem neste estádio, com vitórias e gols — afirmou Neymar na zona mista.

Neymar marcou dois gols na vitória do Santos diante do Juventude por 3 a 1, no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Seleção Brasileira:

Na saída do gramado, em entrevista ao Sportv, o camisa 10 comentou sobre a expectativa de ser lembrado na próxima Data Fifa. Ele ficou de fora da primeira convocação do técnico italiano para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

— Todo mundo conhece meu futebol. Estou à disposição, sou um atleta, ainda me sinto bem. Então, depende só deles — declarou Neymar.

O que vem pela frente:

Neymar atuou durante os 90 minutos pelo quinto jogo consecutivo, algo que não acontecia desde os tempos de Paris Saint-Germain.

— Sempre pensamos em algo maior desde o início do campeonato. Pelas nossas falhas, sofremos as consequências. Agora, ficamos felizes por ter saído da zona [do rebaixamento], e é hora de pensar em evoluir. Estou melhor, em constante evolução. Todos sabem da minha qualidade, não preciso provar nada para ninguém. Quero estar cada vez melhor para ajudar meus companheiros e o Santos — afirmou o camisa 10.

O Santos terá a semana livre para se preparar visando o duelo contra o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.