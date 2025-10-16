Roger Flores aponta erro do São Paulo em derrota contra o Grêmio: ‘Facilitou’

O São Paulo perdeu para o Grêmio por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão. Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o ex-jogador Roger Flores apontou o erro do tricolor paulista na derrota.

Para o comentarista, o técnico Hernán Crespo montou um esquema pouco eficiente para a partida contra o time gaúcho. Roger destacou principalmente o cenário de desvantagem no placar, como um intensificador do erro tático.

- O Grêmio tem o resultado na mão. Se posiciona e dá o bote na hora certa para o contra-ataque, tendo muito espaço. Os defensores, quando chegam para marcar, chegam atrasados, e assim, fazem a falta, pênalti marcado - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Tem uma coisa que me incomoda no São Paulo. Todos os jogadores estão jogando por dentro. Rodriguinho, Luciano, Tapia, não tem ninguém aberto. Aí, fica muito fácil para marcar. Esse jogo centralizado favorece o contra-ataque do adversário - concluiu.

Como foi Grêmio x São Paulo?

A partida começou com pressão por parte do São Paulo, explorando principalmente pelo lado esquerdo. Com dez minutos, Amuzu arriscou um chute de fora, mas Rafael defendeu. Porém, o São Paulo ganhou uma grande preocupação ainda com pouco tempo de jogo.

Wendell sentiu sozinho, deixou o gramado de maca e apareceu abatido no banco. Sem Enzo Díaz, Patryck Lanza entrou. O Tricolor cresceu, sobretudo com Gonzalo Tapia, que fazia bom jogo no setor ofensivo.

O Grêmio passou a ocupar mais o campo e intensificou a pressão. Na primeira etapa, Rafael sustentou a equipe com defesas importantes. Aos 38 minutos, a insistência virou gol. Amuzu recebeu pela esquerda e bateu de fora da área, acertando o canto para abrir o placar.

O gol desmontou o São Paulo. Nos minutos iniciais, a equipe conseguia pressionar, mas a rota mudou. O Tricolor Paulista não encontrou reação e foi para o intervalo em desvantagem.

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem mudanças. Hernán Crespo, por sua vez, colocou Lucas Moura no lugar de Alan Franco, desfazendo o esquema com três zagueiros e deixou o time mais ofensivo.

Mesmo assim, a equipe gaúcha seguiu pressionando. Aproveitando os espaços na defesa do São Paulo, assustava o time paulista. Aos sete minutos, o clima esquentou.

Edenilson invadiu a área e foi derrubado por Sabino. Atrasado na jogada e trombando no jogador gremista, assumiu o risco. O VAR foi acionado e a arbitragem marcou falta. Carlos Vinícius ficou responsável pela cobrança. Tranquilo, deslocou Rafael para a esquerda e acertou o canto direito. 2 a 0 para o Grêmio.

Aos 13 minutos da etapa final, Marcos Rocha tentou um chute de longa distância e a bola bateu no braço de Sabino. Desta vez, a arbitragem mandou seguir.

Depois de um jogo sem reação, Luciano criou a primeira chance mais perigosa do Tricolor Paulista, que ficou nas mãos de Gabriel Grando. Mais tarde, Ferreirinha também tentou, mas saiu para fora. Perto dos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo começou a infiltrar mais na área gremista, em busca de uma reação que não vinha.

Sem grandes acontecimentos nos minutos finais e com Rafael ainda salvando, o resultado terminou em vitória para o Grêmio, mas voltou a complicar o lado do Tricolor, ainda fora do G6.