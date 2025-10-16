Com brilho de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo pelo Brasileirão
Jogo aconteceu na Arena do Grêmio
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius, nesta quinta-feira (16), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o time de Mano Menezes está na 11ª colocação, com 36 pontos. Enquanto isso, o São Paulo segue em oitavo lugar, com 38 pontos.
Relacionadas
- São Paulo
Escalação do São Paulo: time tem mudanças importantes contra o Grêmio
São Paulo16/10/2025
- Lance! Biz
São Paulo reduz passivo bancário, mas ainda gasta acima do teto com futebol
Lance! Biz16/10/2025
- Fora de Campo
Grêmio x São Paulo: vidente descarta empate e crava vencedor com gol no 1° tempo
Fora de Campo16/10/2025
Como foi o jogo?
A partida começou com pressão por parte do São Paulo, explorando principalmente pelo lado esquerdo. Com dez minutos, Amuzu arriscou um chute de fora, mas Rafael defendeu. Porém, o São Paulo ganhou uma grande preocupação ainda com pouco tempo de jogo.
Wendell sentiu sozinho, deixou o gramado de maca e apareceu abatido no banco. Sem Enzo Díaz, Patryck Lanza entrou. O Tricolor cresceu, sobretudo com Gonzalo Tapia, que fazia bom jogo no setor ofensivo.
O Grêmio passou a ocupar mais o campo e intensificou a pressão. Na primeira etapa, Rafael sustentou a equipe com defesas importantes. Aos 38 minutos, a insistência virou gol. Amuzu recebeu pela esquerda e bateu de fora da área, acertando o canto para abrir o placar.
➡️ Oscar acumula baixas no São Paulo e ultrapassa números de lesões na China
O gol desmontou o São Paulo. Nos minutos iniciais, a equipe conseguia pressionar, mas a rota mudou. O Tricolor Paulista não encontrou reação e foi para o intervalo em desvantagem.
O Grêmio voltou para o segundo tempo sem mudanças. Hernán Crespo, por sua vez, colocou Lucas Moura no lugar de Alan Franco, desfazendo o esquema com três zagueiros e deixou o time mais ofensivo.
Mesmo assim, a equipe gaúcha seguiu pressionando. Aproveitando os espaços na defesa do São Paulo, assustava o time paulista. Aos sete minutos, o clima esquentou.
Edenilson invadiu a área e foi derrubado por Sabino. Atrasado na jogada e trombando no jogador gremista, assumiu o risco. O VAR foi acionado e a arbitragem marcou falta. Carlos Vinícius ficou responsável pela cobrança. Tranquilo, deslocou Rafael para a esquerda e acertou o canto direito. 2 a 0 para o Grêmio.
Aos 13 minutos da etapa final, Marcos Rocha tentou um chute de longa distância e a bola bateu no braço de Sabino. Desta vez, a arbitragem mandou seguir.
Depois de um jogo sem reação, Luciano criou a primeira chance mais perigosa do Tricolor Paulista, que ficou nas mãos de Gabriel Grando. Mais tarde, Ferreirinha também tentou, mas saiu para fora. Perto dos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo começou a infiltrar mais na área gremista, em busca de uma reação que não vinha.
Sem grandes acontecimentos nos minutos finais e com Rafael ainda salvando, o resultado terminou em vitória para o Grêmio, mas voltou a complicar o lado do Tricolor, ainda fora do G6.
O que vem pela frente
O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 19, contra o Mirassol, no Maião, às 18h30. O Grêmio joga no mesmo dia, mas contra o Bahia às 20h30.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X SÃO PAULO
28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
🟨 Cartões amarelos: Gonzalo Tapia, Maílton, Luciano (São Paulo); Dodi (Grêmio)
🔴 Cartão vermelho: -
🥅Gol: Carlos Vinicius (1-0); Carlos Vinicius (2-0)
🧑⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson (Pavón), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Cristian Olivera).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Arboleda, Alan Franco (Lucas Moura) e Sabino; Mailton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho (Ferreira) e Wendell (Patryck); Gonzalo Tapia (Luiz Gustavo) e Luciano (Rigoni).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias